РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска проведут анализ качества уложенного асфальта на Заводской улице, сообщил депутат округа Олег Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат совместно с замначальника территориального управления «Климовск» Романом Ермаковым, представителями администрации округа и жителями проверил качество уложенного асфальтового покрытия на улице Заводской около дома №22.

Представитель строительной лаборатории в присутствии всех произвел выемку асфальта и первые замеры. По условиям контракта толщина слоя должна была быть 55 мм, а по факту она составила 65 мм (превышает заданные характеристики). Кроме того, образцы уехали для проведения качественного анализа.

Взятие проб произведено в 3 местах, в том числе и с нового тротуара, где по всем нормам уложен мелкозернистый асфальт.