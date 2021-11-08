РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. Бракованные детали, выявленные при установке во дворах Люберец 2 детских площадок, заменили на новые, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Василий Власов.

Он провел проверку работы подрядной организации на детских площадках во дворах.

«В ходе установки игровых элементов на детских площадках по адресам: Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 7 и ул. Красногорская, д. 20 был выявлен заводской брак. На 7 ноября все элементы заменены изготовителем и поставлены в полном объеме. Подрядная организация завершает работы по монтажу», - отметил Власов.

Он принес извинения жителям за доставленные неудобства.