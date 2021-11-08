РИАМО - 8 ноя. В этом году на территории Московской области проводятся работы по благоустройству 9 лесопарков, а также 40 общественных пространств, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«У нас идет обновление инфраструктуры в 18 парках и 9 лесопарках», — сказал Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами административных округов.

По словам министра, все планируемые работы будут завершены в срок. ​

Он отметил, что данные изменения затронут около 3,2 млн жителей Московской области. В ходе работ проводится озеленение общественных территорий, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек.

В число масштабных проектов по благоустройству в регионе в текущем году году входят набережная реки Клязьмы в Орехово-Зуеве, бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде, парк «Река времени» в Лобне и другие.