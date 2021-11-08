РИАМО - 8 ноя. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 3429 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Балашихе (333), Истре (207) и Ступине (185), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 183 случая зафиксировано в Чехове, по 161 – в Раменском округе и Мытищах, 156 – в округе Пушкинский, 147 – в Сергиевом Посаде, 143 – в Красногорске, 136 – в Одинцовском округе, 132 – в Люберцах, 111 – в Зарайске, 106 – в Дмитровском округе.

98 случаев выявили в Ленинском округе, 91 – в Коломне, 79 – в Реутове, 76 – в Королеве, 75 – в Домодедове, 70 – в Егорьевске, по 73 – в Шатуре и Подольске, 65 – в Воскресенске, 61 – в Ивантеевке, 56 – в Солнечногорске, в Богородском округе – 50 случаев заболевания, 44 – в Орехово-Зуевском округе, 33 – в Жуковском.

Также 28 случаев коронавируса зарегистрировали в Озерах, 27 – в Электростали, 24 – в Дубне, по 23 случая выявили в Лобне и Серпухове, 21 – в Луховицах, 17 – в Щелкове, 15 – в Наро-Фоминске, по 14 – в Долгопрудном, Электрогорске, 13 – в Серебряных Прудах, 12 – в Котельниках, 10 – в Дзержинском, 8 – в Кашире, 7 случаев – в Волоколамске, по 6 случаев выявили в Клину и Химках, по 2 случая – в Краснознаменске, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лыткарине, Павловском Посаде и Талдоме.

По 1 случаю заболевания выявили Лотошине, Черноголовке, во Фрязине, Рузском округе и Шаховской. Ни одного случая инфекции не выявили в Звездном городке, Бронницах, во Власихе, Можайске, Молодежном, Протвине, Пущине и Рошале.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 542 376 случаев инфицирования. За все время скончались 9179 человек, выздоровели 472 223 пациента.

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