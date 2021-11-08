РИАМО - 8 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям Богородского округа и депутатам Мособлдумы заняться решением вопроса с возобновлением работы кинотеатра в Ногинске.

Ситуация с обновлением и открытием кинотеатра «Рассвет» на улице 3-го Интернационала в Ногинске является проблемной уже несколько лет. Сейчас здание находится в частной собственности.

«Мы про перемены говорим. Кинотеатр - это исторически важное место для всех, кто знает Ногинск. Нужно сделать так, чтобы захотел человек (собственник здания - ред.) обрадовать большое количество жителей Ногинска. Чем быстрее, тем лучше», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Как отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин, местные жители очень ждут возобновления работы кинотеатра, однако пока владелец только обещает его открыть.