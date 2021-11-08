РИАМО - 8 ноя. В подмосковной Коломне построят Федеральный центр подготовки олимпийского резерва по гребному спорту, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что Мособлархитектурой выдан градостроительный план земельного участка для реализации центра по Озерскому шоссе в Коломне.

«В рамках проекта общей площадью порядка 10 тыс. кв. м запланировано строительство здания государственного училища олимпийского резерва города Бронницы с общежитием на 100 мест, в нем будут обучаться и проживать юные спортсмены от 14 до 20 лет, также предусмотрен и спортивно-оздоровительный блок», - добавил Гордиенко.

Ранее был согласован архитектурно-градостроительный облик объекта. Блоки общежития, учебных помещений техникума, оздоровительного комплекса и автостоянки объединены в протяженное 2-3 этажное здание с Г-образным планом, к которому примыкает корпус спортивного зала, связанный крытым переходом.

Композиция образует внутренний двор с прилегающей территорией стадиона. Часть 1 этажа основного корпуса вынесена на колонны для прохода на внутреннюю территорию со стороны улицы.