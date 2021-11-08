РИАМО - 8 ноя. В период с января по октябрь 2021 года поездки по Московской железной дороге (МЖД) совершили 560,9 млн пассажиров, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период в 2020 году, при этом 543,2 млн пассажиров осуществляли поездки в пригородных поездах, а 17,8 млн пассажиров – в поездах дальнего следования, сообщает пресс-служба МЖД.

Пассажиров, совершающих поездки в поездах дальнего следования по МЖД, стало больше на 35,7% в этом году по сравнению с прошлым годом, а число пассажиров пригородного сообщения увеличилось на 20,7%.

С начала 2021 года пассажирооборот на МЖД вырос на 24,5% к уровню прошлого года и составил 23,1 млрд пассажиро-километра (пасс-км), в том числе в пригородном сообщении – 14,2 млрд пасс-км (+16,9%) и в дальнем следовании – 8,9 млрд пасс-км (+38,7%).

Согласно оперативным данным за прошедший месяц, в октябре 2021 года на инфраструктуре МЖД перевезено более 60 млн пассажиров, что на 12,2% больше, чем за тот же период в 2020 году.

При этом пассажирооборот за октябрь текущего года составил 2,4 млрд пасс-км – на 23% больше аналогичного периода в прошлом году.