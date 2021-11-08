РИАМО - 8 ноя. Заместитель директора по клинико-аналитической работе работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что наиболее частыми симптомами, встречающимися при коронавирусной инфекции, стали типичные для ОРВИ и гриппа насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса теперь стала встречаться реже, сообщает РИА Новости.

«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп - подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошла на второй план», - сказала Пшеничная.

Она отметила, что в число начальных признаков заболевания коронавирусом также вошли диарея и проблемы с ЖКТ, эти симптомы встречаются в 30-50% случаев.

По словам профессора, вирус способен размножаться в кишечнике пациента и после выздоровления. Так, у некоторых переболевших людей вирус в кишечнике можно обнаружить спустя несколько месяцев после перенесенной инфекции.

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