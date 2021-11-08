РИАМО - 8 ноя. Около 1,5 тыс. административных правонарушений выявили сотрудники полиции на территории Подмосковья за период эпидемиологических каникул, сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.
Руководитель областного главка дополнил, что в тот же период на территории области совершено 9 убийств и выявлено 17 случаев нанесения телесных повреждений.
Он подчеркнул, что все инциденты носили бытовой характер.
Власти Подмосковья и Москвы решили не продлевать нерабочий период после 7 ноября.
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