РИАМО - 8 ноя. Около 1,5 тыс. административных правонарушений выявили сотрудники полиции на территории Подмосковья за период эпидемиологических каникул, сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

«С 28 октября по 7 ноября составлено 1458 административных протоколов на нарушителей по статье 20.6 (КоАП РФ – ред.). Люди привлечены к административной ответственности, в том числе 4 индивидуальных предпринимателя, которые нарушали постановление, введенное на данный период», — сказал Пауков на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами административных округов.

Руководитель областного главка дополнил, что в тот же период на территории области совершено 9 убийств и выявлено 17 случаев нанесения телесных повреждений.

Он подчеркнул, что все инциденты носили бытовой характер.

Власти Подмосковья и Москвы решили не продлевать нерабочий период после 7 ноября.