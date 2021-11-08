РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. В соцсети «ВКонтакте» появилось видео с маршрутным такси, которое проехало на запрещающий сигнал светофора на улице Орджоникидзе в Подольске.

Как следует из видео, инцидент произошел 4 ноября около 12:00. Маршрутное такси сначала стояло на автобусной остановке «Северный район», а затем, когда загорелся красный сигнал светофора, с левой полосы движения проехало и повернуло на улицу Северную.

Как сообщили в правоохранительных органах, автору данного видео необходимо направить его на официальный сайт гибдд.рф с заявлением.