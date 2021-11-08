РИАМО - 8 ноя. Министерство ЖКХ Московской области запустило Telegram-канал о программе капитального ремонта, жители Щелкова могут получить там всю необходимую информацию, сообщается на сайте администрации городского округа.

На канале в образовательно-развлекательном формате рассказывают обо всех нюансах капитального ремонта в регионе. Также пользователи могут получить необходимую консультацию от компетентных сотрудников.

Канал можно найти в приложении Telegram по названию «Фонд капитального ремонта Московской области» или по прямой ссылке: https://t.me/FkrMosreg.