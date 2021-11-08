РИАМО - 8 ноя. Дождь и мокрый снег ожидаются на территории Московской области в ближайшие сутки. Жителям необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с непогодой, сообщается на сайте областного ГУ МЧС России.

Предупреждение действует с 21 часа 8 ноября до 9 часов 9 ноября.

В непогоду лучше по возможности оставаться дома. Водителям стоит осматривать участок пути перед собой, ведь дорога может оказаться размытой.

При мокром снеге на улице нужно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, а также быть более внимательными при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. Если на улицах образовалась гололедица, то передвигаться надо особенно осторожно.

Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде, чем выехать на трассу, нужно убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

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