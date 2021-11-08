РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. В городском округе Люберцы от коронавирусной инфекции вакцинировались почти 200 тыс. человек, сообщила заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова.

«В городском округе Люберцы по состоянию на 8 ноября первым компонентом вакцинированы 198 044 человека. Это 78,4% от всего населения. Прививку вторым компонентом сделали 178 123 человека», - пояснила Шведчикова.

Она добавила, что в возрастной категории 60+ количество привитых от коронавирусной инфекции составляет 44 416 человек.

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