РИАМО - 8 ноя. За 10 месяцев 2021 года в Москве более чем на треть перевыполнили годовой план по вводу недвижимости, за этот период в столице ввели в эксплуатацию более 11 млн квадратных метров зданий различного назначения, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 млн квадратных метров различной недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть», - сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что показатели, достигнутые за 10 месяцев 2021 года, превосходят итоговый результат всего прошлого года, когда общий объем ввода составил 10,8 млн квадратных метров.

«Кроме того, почти наполовину перевыполнен и план по вводу жилья: всего с начала года в столице введено более 5,8 млн квадратных метров жилой недвижимости», - добавил Бочкарев.

Ранее заместитель мэра по градостроительству сообщал, что на 2021 год в Москве запланирован ввод в эксплуатацию 8,5 млн квадратных метров недвижимости, в том числе 4 млн квадратных метров жилья.