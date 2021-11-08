РИАМО - 8 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти не обсуждали вопрос уменьшения сроков действия QR-кодов для привившихся от коронавируса россиян, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали о том, что срок действия QR-кодов о вакцинации сократили с 12 до 6 месяцев. Таким образом, на портале госуслуг были аннулированы сотни тысяч QR-кодов у тех, кто привился более полугода назад.

«Нет, ничего на этот счет (о сокращении сроков действия QR-кодов - ред.) не слышали. <...> На этот счет ничего не обсуждали», - пояснил Песков.

По его словам, портал госуслуг находится в процессе совершенствования, поэтому «сбои бывают и ничего страшного в этом нет».

Ранее в официальном заявлении Минцифры и Минздрава говорилось, что сроки действия QR-кодов о вакцинации от Сovid-19 остаются прежними, а произошедшее объяснили сбоем на портале госуслуг.

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