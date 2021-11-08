РИАМО - 8 ноя. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход модернизации газовой котельной №2 на улице Северной в Одинцове. На объекте возведен новый пусковой комплекс, в нем установлено современное оборудование, включая 3 котла, произведенных в Германии, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящий момент потребители подключены к тепловой камере старого здания котельной по временной схеме. Как отметил Иванов, пробный пуск тепла от нового комплекса можно будет провести после того, как «Мособлгаз» завершит строительство подводящего газопровода. Пусконаладочные работы планируется провести во второй половине ноября. По итогам проверки глава муниципалитета также поручил до конца этого года выполнить на объекте все работы по благоустройству.

«Все оборудование, которое мы планировали здесь установить, уже на месте. Новые котлы оснащены модульными горелками, которые позволяют плавно регулировать мощность. Это экономия газа и инерции теплоносителя. Модернизация котельной №2 находится на завершающей стадии. Помимо благоустройства, остальные процессы здесь выполнены. Мы немного задержались в связи с работами, которые проводит «Мособлгаз». Как только газ появится на подстанции, мы начинаем пробные пуски, тепло будет поступать от новой котельной», — сказал Иванов.

Новый пусковой комплекс котельной рассчитан на 60 мВт тепловой мощности, он оборудован 3 современными высокопроизводительными котлами. При проектировании были учтены жалобы жителей на дым — новая труба длиной 81 м решила эту проблему.

Старый корпус котельной №2 был построен еще в 1964 году. Его мощность составляет 47 мВт. С учетом того, что объект обслуживает не только 2-й и 3-й микрорайоны, но и строящийся ЖК «Одинбург», данной мощности было недостаточно.