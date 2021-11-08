РИАМО - 8 ноя. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на борту самолета, летевшего из Стокгольма в Москву, сообщается на официальном сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, 7 ноября во время полета рейса Стокгольм - Москва один из пассажиров, который оказался пьяным, начал беспричинно ругаться, бить по креслам и иллюминатору самолета.

В результате множественных ударов по иллюминатору мужчина разбил один из его слоев, что создало не только дискомфорт, но и угрозу для жизни остальных пассажиров авиарейса.

Сейчас следствие продолжает устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.