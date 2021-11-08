РИАМО - 8 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил муниципальным властям проверить все места, которые вызывают беспокойство у жителей, а также донести до населения информацию, что общественные территории находятся под видеонаблюдением.

Глава Подмосковья провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

«Нужно более активно разъяснять и писать о том, что ведется видеонаблюдение (в рамках системы «Безопасный регион» - ред.). Еще раз проверить места, которые жителям тревожно посещать. <…> Задача, чтобы вы (главы городских округов - ред.) чувствовали свою территорию как свои пять пальцев, и если у мамы, которая приходит гулять с ребенком, есть опасения или у ребят, которые гуляют в парке, то мы должны их снять», — сказал Воробьев.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» устанавливают на подъездах жилых домов и в оживленных местах - парках, дворах и так далее.

Ранее в Домодедове произошла массовая драка со стрельбой из пневматического оружия. Предварительно установлено, что причиной конфликта стала словесная перепалка на бытовой почве. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, в полицию доставили семерых участников потасовки, личности остальных устанавливаются.