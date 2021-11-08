РИАМО - 8 ноя. Массовая драка в подмосковном Домодедове не была вызвана национальной рознью, в ней участвовали граждане РФ, сообщил исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев. ​

Массовая драка в Домодедове произошла вечером 6 ноября. По предварительной информации, причиной конфликта стала словесная перепалка. Участники драки поругались на бытовой почве.

«Органом дознания возбуждено уголовное дело. Трое активных участников задержаны. В настоящее планируется им предъявить обвинение и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще раз подчеркиваю, все участники драки – жители городского округа Домодедово и являются гражданами Российской Федерации, и никакого мотива на национальной почве не было», — сказал Андрей Ганцев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Временно исполняющий обязанности главы Домодедова Михаил Ежокин также отметил, что все участвующие в потасовке были оперативно выявлены благодаря системе «Безопасный регион» и задержаны. Тем же методом установили автомобили, на которых они прибыли на место событий. Ежокин пояснил, что 7 человек были доставлены в УВД, 3 – задержаны, 4 – оштрафованы за хулиганство.

По факту драки было возбуждено уголовное дело.

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