РИАМО - 8 ноя. На текущей неделе полицейские завершат проверку на территории Подмосковья хостелов, общежитий и других мест компактного проживания граждан на законность их функционирования, сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

«Принято решение о полной отработке жилого сектора с установлением всех официальных и неофициальных мест компактного проживания граждан. Чтобы установить, где это осуществляется законно, а где нет, привести в соответствие (с законодательством - ред.)», — сказал Пауков на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами административных округов.

Руководитель областного главка МВД попросил глав округов совместно с правоохранителями провести проверку данных территорий. Затем нужно будет предоставить докладные записки: так будет понимание целостной картины по ситуации с хостелами в регионе.