РИАМО - 8 ноя. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным ранее принятое решение подмосковного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Гранта» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в региональное УФАС РФ поступило обращение от МУП Сергиево-Посадского округа «Районные коммунальные системы» о внесении сведений в отношении компании «Гранта» в реестр недобросовестных поставщиков, так как фирма в одностороннем порядке отказалась от заключения контракта на поставку мазута.

По результатам рассмотрения обращения, региональное антимонопольное ведомство признало действия фирмы не соответствующими закону, а сведения в отношении нее подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с решением управления, компания обратилась в суд. Суд отказал фирме «Гранта» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного УФАС РФ.