РИАМО - 8 ноя. Павильоны Московского зоопарка открылись для посещения в понедельник после окончания в столице режима нерабочих дней, сообщает пресс-служба зоосада.

Вход в закрытые павильоны зоопарка осуществляется только при предъявлении посетителями QR-кодов, свидетельствующих о пройденной вакцинации от Covid-19, перенесенной за последние полгода болезни или отрицательном результате ПЦР-теста.

Заполняемость павильонов и постоянных выставок не должна превышать 70%, за соблюдением правил следят сотрудники зоопарка. При этом для входа на уличную территорию учреждения QR-коды не требуются.

Сейчас зоопарк работает с 9 до 17 часов, вход на территорию закрывается в 16:00. Приобретение входных билетов доступно только в онлайн-формате.

Администрация зоопарка призывает посетителей пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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