РИАМО - 8 ноя. Надземный железнодорожный переход обустроят и обеспечат лифтами в микрорайоне Зеленовка в подмосковной Балашихе, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Администрация (Балашихи - ред.) держит ситуацию на особом контроле. Принято решение об ускорении работ по оборудованию перехода лифтами для маломобильных жителей», – сказала Звягина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Как отметил глава муниципалитета Сергей Юров, лифты будут смонтированы в середине декабря.