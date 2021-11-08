РИАМО - 8 ноя. Число обращений граждан в социальных сетях за нерабочую неделю снизилось на треть, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

За период 25-31 октября было 5,3 тыс. обращений, за 1-7 ноября - 3,9 тыс. обращений.

«За прошлую неделю количество обращений жителей в социальных сетях уменьшилось почти на треть. Это результат работы областных и муниципальных служб, которые все выходные работали добросовестно и в непрерывном режиме», - сказала Анастасия Звягина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что число обращений выросло по вопросам экологии и вывоза мусора.

«Топ основных тем не изменился. Больше всего сообщений мы получили по дорогам и транспорту, благоустройству и ЖКХ», - заключила Звягина.