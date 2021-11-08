РИАМО - 8 ноя. В Подмосковье число выписываемых пациентов после коронавирусной инфекции превышает число госпитализированных, однако при этом количество выявляемых случаев Covid-19 растет, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
По ее словам, за последние 3 дня в сутки в регионе выявляют более 3 тыс. человек с коронавирусом.
«Сегодня <…> 3429 (случаев - ред.). Такой цифры у нас еще не было», – отметила Стригункова.
По ее словам, среднесуточная выявляемость подросла на 10%, однако коек хватает. На сегодняшний день на ИВЛ находятся 570 человек – это рекордное число.
«В выходные дни темпы вакцинации снизились. <...> Сейчас обращаюсь к главам (округов - ред.), просьба стимулировать вакцинацию», – отметила зампред.
По ее словам, коронавирусом стали чаще болеть дети в возрасте до 9 лет. В области открыты 250 детских коек, на 90% они заняты. Два ребенка находятся на ИВЛ в возрасте до 15 лет.
«Ситуация напряженная, но за прошедшую неделю стабилизировалась», – резюмировала Стригункова.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии