РИАМО - 8 ноя. В Подмосковье число выписываемых пациентов после коронавирусной инфекции превышает число госпитализированных, однако при этом количество выявляемых случаев Covid-19 растет, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«По количеству госпитализаций ситуация стабильная, она у нас даже снизилась на 3% на прошедшей неделе. Выписка превышает госпитализацию, что позволяет нам держать достаточно свободного коечного фонда для приема пациентов», – сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По ее словам, за последние 3 дня в сутки в регионе выявляют более 3 тыс. человек с коронавирусом.

«Сегодня <…> 3429 (случаев - ред.). Такой цифры у нас еще не было», – отметила Стригункова.

По ее словам, среднесуточная выявляемость подросла на 10%, однако коек хватает. На сегодняшний день на ИВЛ находятся 570 человек – это рекордное число.

«В выходные дни темпы вакцинации снизились. <...> Сейчас обращаюсь к главам (округов - ред.), просьба стимулировать вакцинацию», – отметила зампред.

По ее словам, коронавирусом стали чаще болеть дети в возрасте до 9 лет. В области открыты 250 детских коек, на 90% они заняты. Два ребенка находятся на ИВЛ в возрасте до 15 лет.

«Ситуация напряженная, но за прошедшую неделю стабилизировалась», – резюмировала Стригункова.

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