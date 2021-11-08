РИАМО - 8 ноя. В Подмосковье необходимо разработать комплексный подход к решению вопросов, связанных с парковками, в том числе проблемы парковки коммерческого транспорта на придомовых территориях, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Жители Подмосковья все чаще жалуются на такси и машины каршеринга, которые занимают парковочные места около жилых домов.

«У нас тема про парковки часто звучит. Давайте к ней комплексно подходить», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Ранее оплата парковки около парка Малевича в Одинцовском округе стала доступна в мобильном приложении «Парковки Москвы». Это первая парковка на территории Московской области, которую подключили к столичной системе. Интеграцию провели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.