РИАМО - 8 ноя. Специалисты проведут ремонт памятника певцу, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву, который расположен в сквере между Большой Никитской и Тверской улиц Москвы, работы пройдут в 2022-2023 годах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Бронзовый памятник установили в сквере 10 лет назад. Теперь данный сквер носит имя знаменитого певца.

«За минувшее десятилетие на поверхности монумента появились различные дефекты и загрязнения. Теперь специалистам предстоит не только устранить их, но и привести в порядок патину — благородный налет на бронзе», — уточнил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что работы проведут по заказу департамента. На сегодняшний день проектная документация находится на рассмотрении.

Монумент создали скульптор Александр Рукавишников и архитекторы Игорь и Данка (Йорданка) Воскресенские. Монумент представляет фигуру певца в полный рост. Молодой Магомаев в сценическом костюме будто выступает перед публикой и делает с постамента шаг навстречу зрителям.

Памятник промоют со специальными чистящими средствами, а потом уплотнят рыхлую патину — налет, который образуется на окислившейся бронзе. Иногда патина распределяется неравномерно, тогда специалисты корректируют налет. Затем монумент покроют защитным составом на основе синтетического воска, который убережет поверхность от воздействия осадков.

Каменное ограждение, установленное у монумента, помоют и почистят, также будет восстановлена тонировка посвятительных надписей.

Муслим Магомаев (1942-2008 годы) был известным эстрадным и оперным певцом (баритон), актером, композитором, народным артистом СССР. За свою карьеру Магомаев исполнил свыше 600 произведений, включая арии и романсы. Кроме того, он написал более 20 песен, музыки к спектаклям, мюзиклам и фильмам.