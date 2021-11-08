РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. На минувшей неделе жители городского округа Люберцы отправили 18 обращений по содержанию сетей уличного освещения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«12 – поступило из Люберец, по 2 обращения – из Малаховки и Краскова, по одному из Октябрьского и Томилина. Все обращения отработаны в установленном порядке», – подчеркнул Ружицкий.

При обнаружении неисправностей системы уличного освещения жители округа могут оставить заявки по телефону диспетчерской службы эксплуатирующей организации ООО «СК Энергострой»: 8(915)479-84-47 или в соцсетях.