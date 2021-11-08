РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. С 1 по 7 ноября за неправильную парковку на территории городского округа Люберцы водители заплатили более 800 тыс. рублей штрафов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю силами ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» привлечено к административной ответственности 183 водителя, наложено штрафов на сумму 813 тыс. рублей», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что за неправильную парковку на штрафстоянку перемещено 47 транспортных средств.