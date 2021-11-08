РИАМО - 8 ноя. Семь стационаров и четыре поликлиники открыли в Подмосковье после капремонта в 2021 году, всего в текущем году планируется завершить ремонт 20 объектов, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Всего в программе капитального ремонта в этом году 40 объектов. <...> На текущий момент открыто уже 11 объектов - семь стационарных и четыре поликлинических», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что всего в 2021 году должен быть завершен ремонт 20 объектов - 10 поликлиник и 10 стационаров.

Ранее Стригункова сообщала, что в годовую программу текущего ремонта объектов здравоохранения были включены 85 различных учреждений, представляющих особую важность для жителей муниципалитетов.