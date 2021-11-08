РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. В Подольске участились случаи кражи денежных средств со счетов банковских карт, горожан просят быть бдительными, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В округе участились кражи денежных средств со счетов владельцев банковских карт. Ежедневно в полицию обращаются граждане с заявлениями о хищении у них денежных средств с помощью IT-технологий. Люди передают мошенникам не только свои сбережения, но также берут кредиты на крупные суммы.

Жителям следует быть бдительными, не сообщать данные о своих счетах и картах, коды из СМС и иную информацию неизвестным людям.