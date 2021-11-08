РИАМО - 8 ноя. В Подмосковье с 2022 по 2024 годы планируют отремонтировать 91 медицинский объект, на это выделено 24 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Среди данных объектов – 30 поликлиник и 52 стационара.

«Программа капремонта на 2022-2024 годы включает 91 объект. <...> Общая стоимость ремонтных работ – 24 миллиарда рублей», – сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министр отметила, что в 2022 году планируют завершить 21 объект, в 2023-м – 28 объектов, в 2024-м – 42 объекта.