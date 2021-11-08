РИАМО - 8 ноя. Мальчик 2014 года рождения, который получил тяжелые травмы в ДТП на развязке МКАД и Ярославского шоссе, в понедельник скончался в больнице, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

7 ноября водитель такси не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение дороги. В результате пострадали двое взрослых и ребенок. Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами.

Пострадавший таксист также находится в медучреждении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.