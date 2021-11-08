Покупка жилья с помощью материнского капитала: что нужно знать

На что россияне тратят материнский капитал
В апреле 2021 года государственную программу по предоставлению материнского капитала продлили до конца 2026 года. Родители могут получить соответствующий сертификат после рождения или усыновления ребенка, а полученные средства потратить на образование детей, будущую пенсию мамы, а также на ежемесячные выплаты, если доходы семьи ниже прожиточного минимума.
Чаще всего материнский капитал используют для улучшения жилищных условий: в 2020 году около 90% всех средств, которые получили российские семьи в рамках государственной программы, а именно 288 миллиардов рублей из 318 миллиардов, направили именно на это. Как утверждает глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим, в 2020 году на образование детей россияне направили всего 4% от общей суммы выделенных средств, а на ежемесячные выплаты — 5%. Согласно данным министерства труда, в 2020 году на покупку жилья на средства материнского капитала граждане подали около 692 тысячи заявок, что практически на 30 тысяч заявок больше по сравнению с предыдущим годом.
В январе 2021 года сумму материнского капитала проиндексировали на 3,7%. Теперь размер поддержки при рождении первого ребенка составляет около 484 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка — более 155 тысяч рублей. Однако цены на квартиры также выросли. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», в III квартале 2021 года в среднем по России вторичное жилье подорожало на 31% по сравнению с показателями 2020 года, а недвижимость в новостройках — на 39%.
Количество семей, желающих купить жилье на средства материнского капитала, только растет. Тем, кто решил воспользоваться средствами государственной поддержки для улучшения жилищных условий, нужно учесть особенности таких сделок. Руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Сергей Халулин рассказал РИАМО, на что стоит обратить внимание при покупке жилья с использованием маткапитала.
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Какое жилье можно купить с помощью материнского капитала
На средства материнского капитала можно приобрести жилое помещение, находящееся на территории Российской Федерации. Однако при приобретении недвижимости в регионе, в котором гражданин не получал материнский капитал, могут возникнуть трудности: при рассмотрении заявления Пенсионному фонду потребуется время, чтобы доказать факт реального улучшения жилищных условий при переезде в другой край или другую область, подчеркивает Сергей Халулин.
С использованием маткапитала можно купить квартиру, дом или комнату. При этом в последнем случае нужно приобрести изолированное помещение, а не абстрактное право на часть квартиры. Исключением является ситуация, когда человек покупает долю в квартире, часть которой уже у него в собственности, и становится ее полноценным владельцем. Само жилье можно приобрести как в строящемся доме, заключив договор долевого участия в строительстве, так и на рынке вторичной недвижимости.
Также с помощью материнского капитала можно купить жилье в ипотеку. В этом случае не нужно дожидаться трехлетия ребенка, чтобы воспользоваться правом на дополнительные меры государственной поддержки. При покупке квартиры без привлечения заемных средств заявление о распоряжении материнским капиталом до трехлетия ребенка не примут. Эксперты советуют добавлять собственные сбережения к полученным от государства средствам, если гражданин решил потратить маткапитал на первый взнос по ипотеке. Считается, что банки больше доверяют тем заемщикам, которые вложили в кредит свои накопленные деньги.
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В каком состоянии должна быть недвижимость
Поскольку главным условием приобретения жилого помещения с использованием маткапитала является реальное улучшение жилищных условий, приобрести недвижимость, которая находится в аварийном состоянии или подлежит реконструкции, не получится, отмечает эксперт. Если в ходе проверки Пенсионный фонд выяснит, что жилье ветхое, в использовании материнского капитала для покупки этого объекта откажут. Предварительно оценить состояние недвижимости можно в ходе показа, который могут провести и онлайн, — такую возможность, к примеру, предоставляют на «Авито Недвижимости».
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Почему не все продавцы согласны на сделку с использованием маткапитала
После оформления сделки продавец получает средства материнского капитала в безналичной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия Пенсионным фондом решения об удовлетворении соответствующего заявления. Само заявление рассматривают в течение месяца с даты его приема со всеми документами. Несмотря на то, что до полной оплаты имущество находится в залоге у продавца, из-за задержки получения средств не все владельцы квартир готовы принимать в качестве оплаты материнский капитал. Поэтому, чтобы заранее иметь представление о намерениях продавца, на этапе подбора объекта стоит обращать внимание на объявления, в которых указана возможность покупки жилья с помощью материнского капитала, сказал Сергей Халулин.
Нужно ли выделять долю для ребенка в приобретенном жилье
При покупке жилья с использованием материнского капитала выделение долей детям является обязательным — таким образом закон защищает право ребенка на жилище.
В течение полугода с момента перечисления средств маткапитала продавцу семья, купившая жилье, должна оформить помещение в общую собственность с определением размера долей по соглашению, рассказал Сергей Халулин. Заключить такое соглашение можно самостоятельно и обратиться в МФЦ для его дальнейшей регистрации в Росреестре.
Сами доли, в свою очередь, рассчитывают в зависимости от того, использовали ли граждане при покупке жилья накопленные средства. Если не использовали, при разделе имущества необходимо исходить из принципа равенства долей родителей и детей на средства материнского капитала. Если личные деньги использовали, доли определяют пропорционально вложениям. Главное условие — сохранить минимально возможные доли детей.
Хотя административная или уголовная ответственность за неисполнение обязанности по оформлению долей не предусмотрена, прокурор вправе обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной, если доли для детей в жилом помещении не выделят. Также суд может возложить на родителей обязанность выделить детям их доли в жилой недвижимости.
Если сделку признают недействительной, гражданина лишат права собственности на приобретенное жилье. Впоследствии Пенсионный фонд может обратиться в суд с иском о взыскании потраченных средств материнского капитала, и, если требование удовлетворят, деньги придется вернуть.
Кроме того, при разделе общего имущества в случае развода супругов судья также поднимет вопрос об определении долей в праве собственности на помещение.
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