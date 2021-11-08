Покупка жилья с помощью материнского капитала: что нужно знать

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В апреле 2021 года государственную программу по предоставлению материнского капитала продлили до конца 2026 года. Родители могут получить соответствующий сертификат после рождения или усыновления ребенка, а полученные средства потратить на образование детей, будущую пенсию мамы, а также на ежемесячные выплаты, если доходы семьи ниже прожиточного минимума.

Чаще всего материнский капитал используют для улучшения жилищных условий: в 2020 году около 90% всех средств, которые получили российские семьи в рамках государственной программы, а именно 288 миллиардов рублей из 318 миллиардов, направили именно на это. Как утверждает глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим, в 2020 году на образование детей россияне направили всего 4% от общей суммы выделенных средств, а на ежемесячные выплаты — 5%. Согласно данным министерства труда, в 2020 году на покупку жилья на средства материнского капитала граждане подали около 692 тысячи заявок, что практически на 30 тысяч заявок больше по сравнению с предыдущим годом.

В январе 2021 года сумму материнского капитала проиндексировали на 3,7%. Теперь размер поддержки при рождении первого ребенка составляет около 484 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка — более 155 тысяч рублей. Однако цены на квартиры также выросли. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», в III квартале 2021 года в среднем по России вторичное жилье подорожало на 31% по сравнению с показателями 2020 года, а недвижимость в новостройках — на 39%.

Количество семей, желающих купить жилье на средства материнского капитала, только растет. Тем, кто решил воспользоваться средствами государственной поддержки для улучшения жилищных условий, нужно учесть особенности таких сделок. Руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Сергей Халулин рассказал РИАМО, на что стоит обратить внимание при покупке жилья с использованием маткапитала.

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