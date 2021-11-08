РИАМО - 8 ноя. Российскую промышленность ожидают масштабные цифровые перемены, трансформацию проведет правительство страны. В частности, в эту сферу будет активно внедряться искусственный интеллект. Об этом сообщает kp.ru.

Соответствующий документ подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. По нему в сферу промышленности будут активно внедряться такие новации, как искусственный интеллект, робототехника, интернет вещей, технологии дополненной реальности, новые производственные и коммуникационные технологии.

Эти изменения позволят вырастить производительность труда, снизить себестоимость продукции и ускорить вывод товаров на рынок.

Власти считают, что улучшения позволят выпускать минимум 70% высокотехнологичной продукции.

Еще предполагается модернизировать и соцсферу, в которой хотят воплотить в жизнь 4 проекта. Так «Умное производство» сформирует эффективную систему поддержки отечественных программных решений для обрабатывающей промышленности, «Цифровой инжиниринг» внедрит технологии виртуальных испытаний продукции, «Новая модель занятости» усовершенствует механизмы подбора кадров, а «Продукция будущего» расширит возможности по выпуску товаров под заказ конкретного потребителя.