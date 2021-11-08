РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. Управление социальной политики администрации Люберец подготовило график работы пунктов вакцинации от коронавируса с 8 по 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В понедельник всех желающих принимают в пункте в ТЦ «Светофор» до 20:00. 9 ноября с 12:00 до 20:00 открыт пункт в ТЦ «Орбита». 10 ноября можно привиться в ТЦ «Светофор» с 12:00 до 20:00 и в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00. 11 ноября вакцинируют в ТЦ «Орбита» с 12:00 до 20:00, 12 ноября - в ТЦ «Светофор» с 12:00 до 20:00 и МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00, 13 ноября - в ТЦ «Орбита» с 12:00 до 20:00, 14 ноября - в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 18:00.

Также вакцинацию можно пройти в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы. Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться в любой пункт вакцинации через портал госуслуг или региональный портал. Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Второй компонент прививки можно сделать в любом поликлиническом отделении без предварительной записи. Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

График работы: стационарное отделение №1 (Октябрьский проспект, д. 338, стр. 1) - будни с 11:00 до 15:00, стационарное отделение №2 (ул. Кирова, д. 36, стр. 1) - с 09:00 до 24:00. Повторная вакцинация (второй компонент вакцины) проводится только по будням с 12:00 до 16:00.

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