РИАМО - 8 ноя. В Подмосковье завершились эпидвыходные, возобновили работу организации, которые приостанавливали деятельность на этот период. Все это время системы жизнеобеспечения работали стабильно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье по 7 ноября был объявлен нерабочий период из-за Covid-19. Его не стали продлевать благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом.

«После весьма продолжительных праздников, каникул, которые были у детей, по сути, локдауна, который мы объявляли с 28 числа, сегодня все системы начали работать. <...> Все это время в Подмосковье стабильно работали системы жизнеобеспечения, благоустройства, ЖКХ», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, дети пошли в детские сады, школы. Возобновили работу предприятия.

«Для нас это был очень важный период - сделать осознанную паузу, чтобы сбить волну эпидемии», - заключил Воробьев.

Во время эпидканикул должны были приостановить работу все организации, помимо тех, кто работает по непрерывному циклу и работа которых не может быть прервана. Работать в этот период могли только продуктовые и магазины с товарами первой необходимости. Были закрыты развлекательные, торговые центры, фитнес-клубы, салоны красоты и так далее.

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