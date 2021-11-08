РИАМО - 8 ноя. В Подмосковье завершились эпидвыходные, возобновили работу организации, которые приостанавливали деятельность на этот период. Все это время системы жизнеобеспечения работали стабильно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подмосковье по 7 ноября был объявлен нерабочий период из-за Covid-19. Его не стали продлевать благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом.
По его словам, дети пошли в детские сады, школы. Возобновили работу предприятия.
«Для нас это был очень важный период - сделать осознанную паузу, чтобы сбить волну эпидемии», - заключил Воробьев.
Во время эпидканикул должны были приостановить работу все организации, помимо тех, кто работает по непрерывному циклу и работа которых не может быть прервана. Работать в этот период могли только продуктовые и магазины с товарами первой необходимости. Были закрыты развлекательные, торговые центры, фитнес-клубы, салоны красоты и так далее.
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