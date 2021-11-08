РИАМО - 8 ноя. В текущем году на территориях бывших промышленных зон Москвы построят 5,7 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сегодня с карты Москвы постепенно исчезают «белые пятна» неэффективных промзон. На месте этих некогда депрессивных территорий появляются современные кварталы, создается социальная инфраструктура, обеспечивающая комфортную жизнь москвичей, центры деловой активности», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в рамках реорганизации территорий промзон в 2021 году на их месте возведут 5,7 млн кв. м различной недвижимости.

«Кроме того, реорганизация московских промзон позволит привлечь около 7 трлн рублей инвестиций, создать порядка 500 тыс. рабочих мест», – добавил Бочкарев.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, удачным примером реорганизации промзоны является территория Западного речного порта, на которой возведут жилые дома, два детских сада, фитнес-центр и другие объекты, необходимые горожанам.

«Комплекс располагается на территории бывшей промзоны – на месте, где раньше был Западный речной порт. Всего на участке размером 10,6 га возведут 384 тыс. кв. м недвижимости», – рассказал Левкин.

Ранее заммэра сообщал, что за 10 месяцев 2021 года в Москве более чем на треть перевыполнили годовой план по вводу недвижимости.

«В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. м различной недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть», - подчеркнул Бочкарев.