РИАМО - 8 ноя. В текущем году на территориях бывших промышленных зон Москвы построят 5,7 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он отметил, что в рамках реорганизации территорий промзон в 2021 году на их месте возведут 5,7 млн кв. м различной недвижимости.
«Кроме того, реорганизация московских промзон позволит привлечь около 7 трлн рублей инвестиций, создать порядка 500 тыс. рабочих мест», – добавил Бочкарев.
По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, удачным примером реорганизации промзоны является территория Западного речного порта, на которой возведут жилые дома, два детских сада, фитнес-центр и другие объекты, необходимые горожанам.
«Комплекс располагается на территории бывшей промзоны – на месте, где раньше был Западный речной порт. Всего на участке размером 10,6 га возведут 384 тыс. кв. м недвижимости», – рассказал Левкин.
Ранее заммэра сообщал, что за 10 месяцев 2021 года в Москве более чем на треть перевыполнили годовой план по вводу недвижимости.
«В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. м различной недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть», - подчеркнул Бочкарев.
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