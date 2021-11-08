РИАМО - 8 ноя. Требования наличия специального QR-кода для посещения организаций культуры в Московской области с понедельника больше не действуют, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

При этом в театрах, музеях, кинотеатрах, библиотеках Московской области соблюдаются общие требования по борьбе с распространением коронавируса, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Так, экскурсионные группы должны быть до 5 человек, обязательно наличие средств защиты у посетителей и работников. Кроме того, помещения учреждений культуры нужно проветривать, обеспечить наличие средств дезинфекции в доступных местах, соблюдение социальной дистанции.

В региональных учреждениях культуры действует ограничение по предельному числу зрителей при проведении мероприятий, если у части посетителей нет QR-кода о вакцинации и перенесенном коронавирусе: в закрытом помещении – 50 человек одновременно, на открытом воздухе – 500 человек.

Но данное ограничение не применяется при проведении мероприятий в организациях культуры, а также в случае, если у всех посетителей есть QR-коды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить стабильную работу системы QR‑кодов.

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