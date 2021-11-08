РИАМО - 8 ноя. В Подмосковье намерены усилить программу «Безопасный регион». Это поможет выявлять больше драк и других правонарушений в области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я бы хотел отдельно коснуться вопросов безопасности - это святое. <...> Мы ведем активную работу по видеонаблюдению. Программа называется «Безопасный регион». Прошу сделать еще один подход к усилению этой программы», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что это позволяет повышать выявляемость преступлений, жители чувствуют себя в безопасности.

«Мы не должны допускать вакханалий, драк. <...> Каждый глава знает тревожные места и должен об этом своевременно информировать», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, население Подмосковья растет.

«Регион растет, это требует своевременного решения проблем, которые возникают. Нужно обеспечивать высокий темп перемен», - заключил Воробьев.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» устанавливают на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах и в других оживленных местах.