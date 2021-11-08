РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. Спортсмены городского округа Люберцы завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на чемпионате Московской области по боевому самбо среди мужчин и первенстве среди юношей 16-18 лет, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Чемпионат Московской области по боевому самбо среди мужчин и первенство среди юношей 16-18 лет состоялись в Королеве.

«Городской округ Люберцы представляла команда из 3 спортсменов. Показав 100% результат, наши спортсмены завоевали 3 медали и прошли отбор на чемпионат и первенство ЦФО. <...> Поздравляем спортсменов с успешным выступлением и желаем успехов в предстоящем чемпионате и первенстве ЦФО, которые пройдут в Ельце Липецкой области», – отметил Ружицкий.

Золото завоевали Илья Бакотин (в весовой категории до 58 кг среди мужчин) и Юрий Рогачев (в в/к до 98 кг среди юношей), серебро – у Алексея Забугина (в в/к до 79 кг среди мужчин).