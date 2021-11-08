РИАМО - 8 ноя. Парк московской коммунальной техники переведен на зимний режим эксплуатации, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В уборке будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и более 30 тыс. средств малой механизации», - перечислил Бирюков.

По его словам, перед наступлением холодной погоды в мегаполисе на поливомоечные машины и другую технику, которая работает круглый год, было установлено навесное плужно-щеточное оборудование, чтобы убирать снег и распределять противогололедные материалы.

Заммэра уточнил, что расконсервирована техника, которая используется в городе только в зимний период. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

На особо опасных участках дорог, в частности, на МКАД и в ТиНАО обеспечены расстановка и круглосуточное дежурство 41 тягача.

Бирюков добавил, что в преддверии зимней погоды вся коммунальная техника Москвы прошла диагностику, при необходимости машины отремонтировали и модернизировали.