РИАМО - 8 ноя. Подмосковная прокуратура организует проверку обстоятельств дорожной аварии с участием 16-летнего подростка, который на справился с управлением автомобилем, сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе в Ленинском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Будет проведена прокурорская проверка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены обстоятельства передачи управления автомобилем подростку.

ДТП произошло утром 8 ноября на Новом шоссе в поселке Дрожжино в Ленинском округе. 16-летний подросток, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, не справился с управлением и сбил 12-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.