РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 333 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксирован 28 581 случай инфекции, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

3 429 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 542 376 случаев инфицирования. Скончалось 9 179 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 472 223 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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