РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. Атлет Федерации силового многоборья России, тренер балашихинского спортклуба «Богатырь», представитель проекта «Сильнейшая нация мира» Роман Новиков установил новый мировой рекорд, он в одиночку сдвинул железнодорожный состав весом более 370 т, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Новый мировой рекорд Новиков установил в День народного единства в микрорайоне Железнодорожный.

С помощью специальных ремней и держась за железные крепления, установленные между рельсами, за 49 секунд он протянул за собой на расстояние свыше 9,5 м 4 вагона общим весом более 370 т.