РИАМО - 8 ноя. Открывшийся в парке «Патриот» Covid-госпиталь разгрузит стационары для плановой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что открытие госпиталя является важным этапом.
Ранее в парке «Патриот» уже открывали временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. После в связи с улучшением ситуации по Covid-19 госпиталь закрывали.
В Подмосковье за сутки выявили 3 429 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе выявили 542 376 случаев заражения Covid-19.
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