РИАМО - 8 ноя. Открывшийся в парке «Патриот» Covid-госпиталь разгрузит стационары для плановой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С сегодняшнего дня мы открыли госпиталь в «Патриоте». Это, прежде всего, не для увеличения количества коек, их у нас хватает, а для того, чтобы разгрузить госпитали, которые оказывают плановую помощь», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что открытие госпиталя является важным этапом.

Ранее в парке «Патриот» уже открывали временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. После в связи с улучшением ситуации по Covid-19 госпиталь закрывали.

В Подмосковье за сутки выявили 3 429 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе выявили 542 376 случаев заражения Covid-19.

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