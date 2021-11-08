РИАМО - 8 ноя. По текущим данным переписи населения, в Подмосковье проживает 8,2 млн человек, итоговое количество жителей региона станет известно через неделю, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу сказать, что 14 ноября заканчивается перепись населения. Уже сегодня, по официальным данным, Росстата в Московской области проживает 8,2 млн жителей. Это больше, чем мы говорили раньше», - сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что это количество увеличится, так как перепись еще продолжается.

«Мы будем иметь данные в следующий понедельник», - заключил Воробьев.

Перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится по 14 ноября. Новшеством этой переписной кампании является возможность самостоятельного заполнения гражданами переписных листов на портале госуслуг.

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