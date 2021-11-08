РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» уступил ХК «Адмирал» на домашнем льду со счетом 0:1, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 7 ноября. «Витязь» и «Адмирал» завершили 65 минут с футбольным счетом 0:0. Попадание в перекладину канадца Даниэля Одетта и 2 шайбы братьев Ушениных на буллитах предрешили исход матча подмосковной дружины с командой из Владивостока. Итог матча - 0:1 в пользу гостей.

Подмосковная дружина 15 ноября встретится с омским «Авангардом». В настоящее время в копилке «Витязя» 22 очка.