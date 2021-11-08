РИАМО - 8 ноя. Число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье на прошлой неделе снизилось, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье с начала пандемии выявили 542 376 случаев коронавируса. Умерли 9 179 человек с инфекцией, вылечились после коронавируса 472 223 человека.

«У нас большое количество выявленных случаев. Хорошая новость, что на прошлой неделе мы сминусовали на койках чуть более 500 человек. Очень надеюсь, что и эта неделя у нас будет с отрицательной (динамикой – ред.)», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее министерство обороны РФ организовало в Кубинке временный инфекционный центр для пациентов с коронавирусом. Для работы там из Санкт-Петербурга приехал отряд военных медиков.

В Московской области закончился период нерабочих дней, введенный из-за Covid-19. Однако в регионе продолжают действовать некоторые ограничения, в их числе – перевод части сотрудников на удаленку. Кроме того, приостановлено действие социальных транспортных карт для пожилых и жителей с хроническими заболеваниями, кроме тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом в течение последнего полугода.

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