РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 ноя. Жители подмосковного Красногорска могут смастерить кормушку для птиц и поучаствовать в экологическом конкурсе, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«С наступлением холодов пернатые начинают голодать. Все птицы, которые не улетают на зимовку в теплые края, как правило, активно ищут теплые места и корм. У нас есть прекрасная возможность накормить птиц холодным ноябрем и смастерить для них домик», - говорится в сообщении.

«Парки Красногорска» приглашают детей школьного возраста и их родителей принять участие в конкурсе кормушек в рамках экологической акции «Помогите птицам зимой». Для участия нужно сделать кормушку своими руками и помочь птицам зимой. Конкурс пройдет в номинациях «Современный дизайн», «Сказочный дизайн», «Оригинальное решение».

Конструкция кормушки должна быть надежной и выполнена из экологичных материалов. Бумажные, картонные и пластиковые кормушки на конкурс не допускаются.

Экспертное жюри определит авторов лучших работ. Работы будут выставлены в детском городке «Сказочный», а затем вывешены на территории парков Красногорска с целью подкормки птиц.

Фотографии работ принимаются до 26 ноября включительно на электронную почту: parkikrasnogorska_org@bk.ru с пометкой «Конкурс кормушек «Лакомка». Подробные правила участия и форма заявки на конкурс размещены на сайте: parkikrasnogorska.ru в разделе «Документы».